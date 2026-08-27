Simtel Team: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Simtel Team hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 RON. Im Vorjahresviertel hatte Simtel Team -0.460 RON je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 201.2 Millionen RON beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.2 Millionen RON umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch