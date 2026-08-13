Simris Alg (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Simris Alg (B) hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 71.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.7 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.2 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.ch