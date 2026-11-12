Simris Alg (B) legte Quartalsergebnis vor

Simris Alg (B) hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Simris Alg (B) 0.2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.5 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch