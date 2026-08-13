Simran Wind Project vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simran Wind Project liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Simran Wind Project die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.02 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Simran Wind Project ein EPS von 11.70 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6.30 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Simran Wind Project 5.26 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch