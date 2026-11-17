Simran Farms hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.35 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.64 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Simran Farms 1.88 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch