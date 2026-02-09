Simpson Manufacturing Aktie 240354 / US8290731053
09.02.2026 22:43:30
Simpson Manufacturing Co., Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $56.21 million, or $1.35 per share. This compares with $55.45 million, or $1.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $539.34 million from $517.42 million last year.
Simpson Manufacturing Co., Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.21 Mln. vs. $55.45 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.31 last year. -Revenue: $539.34 Mln vs. $517.42 Mln last year.
