Simplo Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Simplo Technology hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 6.56 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplo Technology 7.87 TWD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 19.91 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 2.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Simplo Technology 20.39 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch