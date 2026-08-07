Simplex Realty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simplex Realty lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex Realty -3.810 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2.1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 91.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch