Simplex Realty hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Simplex Realty veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.73 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110.57 Prozent auf 28.1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch