Simplex Infrastructures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simplex Infrastructures hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.32 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.660 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2.91 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Simplex Infrastructures 2.43 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch