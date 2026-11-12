Simplex Infrastructures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Simplex Infrastructures hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2.91 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex Infrastructures 1.10 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.61 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Simplex Infrastructures einen Umsatz von 2.48 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch