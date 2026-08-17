Simplex Castings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Simplex Castings hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 1.67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex Castings 1.34 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 609.5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34.85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Simplex Castings einen Umsatz von 452.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch