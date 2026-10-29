Simplex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Simplex hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11.51 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16.99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch