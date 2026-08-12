Simon Property Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Simon Property Group äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1.69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Simon Property Group 1.89 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Simon Property Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.79 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch