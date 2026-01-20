Simmons First National a Aktie 970031 / US8287302009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.01.2026 23:14:32
Simmons First National Corporation Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Simmons First National Corporation (SFNC) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $78.07 million, or $0.54 per share. This compares with $48.31 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, Simmons First National Corporation reported adjusted earnings of $78.97 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.6% to $197.29 million from $164.94 million last year.
Simmons First National Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $78.07 Mln. vs. $48.31 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.38 last year. -Revenue: $197.29 Mln vs. $164.94 Mln last year.
Nachrichten zu Simmons First National CorpShs -A-
|
19.01.26
|Ausblick: Simmons First National A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.01.26
|Erste Schätzungen: Simmons First National A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Ausblick: Simmons First National A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Simmons First National A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)