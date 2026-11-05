Simmonds-Marshall: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Simmonds-Marshall hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.38 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27.05 Prozent auf 744.9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 586.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch