Simmonds-Marshall gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Simmonds-Marshall hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.42 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.00 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 646.5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Simmonds-Marshall 535.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch