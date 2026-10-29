Siminn hf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siminn hf hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 ISK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 ISK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siminn hf im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.65 Milliarden ISK. Im Vorjahresviertel waren 6.89 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch