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21.08.2026 06:37:00
Siminn hf: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Siminn hf hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.12 ISK. Im letzten Jahr hatte Siminn hf einen Gewinn von 0.220 ISK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.52 Prozent auf 7.19 Milliarden ISK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.02 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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