Similarweb vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Similarweb hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Similarweb ein Ergebnis je Aktie von -0.140 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 71.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch