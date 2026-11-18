Similarweb hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.04 USD. Im letzten Jahr hatte Similarweb einen Gewinn von -0.050 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Similarweb mit einem Umsatz von insgesamt 83.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch