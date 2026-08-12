Sime Darby Plantation Bhd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 MYR gegenüber 0.070 MYR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sime Darby Plantation Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.94 Milliarden MYR im Vergleich zu 5.17 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch