Sime Darby Plantation Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sime Darby Plantation Bhd Registered lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 MYR, nach 0.140 MYR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sime Darby Plantation Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.39 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 5.41 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch