Sime Darby Bhd (Malaysia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sime Darby Bhd (Malaysia hat am 27.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.26 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.03 Milliarden MYR.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.055 MYR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 18.26 Milliarden MYR gesehen.

Redaktion finanzen.ch