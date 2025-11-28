|
28.11.2025 06:37:00
Sime Darby Bhd (Malaysia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sime Darby Bhd (Malaysia hat am 27.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.26 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.03 Milliarden MYR.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.055 MYR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 18.26 Milliarden MYR gesehen.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.