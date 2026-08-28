Sime Darby Bhd (Malaysia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sime Darby Bhd (Malaysia veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.71 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.76 Milliarden MYR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.260 MYR, nach 0.300 MYR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0.85 Prozent auf 69.47 Milliarden MYR. Im Vorjahr hatte Sime Darby Bhd (Malaysia 70.06 Milliarden MYR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0.209 MYR ausgegangen, während der Umsatz auf 70.94 Milliarden MYR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.ch