Simbhaoli Sugars veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Simbhaoli Sugars hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Simbhaoli Sugars hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.00 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 4.000 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 2.11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 2.11 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch