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21.08.2026 06:37:00
SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS lud am 20.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 CNY gegenüber 0.120 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 1.03 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 888.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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