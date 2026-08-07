Silverton Adventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Silverton Adventures hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Silverton Adventures hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.08 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0.06 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch