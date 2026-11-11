SilverSun Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SilverSun Technologies hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SilverSun Technologies im vergangenen Quartal 4.90 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SilverSun Technologies 2.73 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.133 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4.84 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch