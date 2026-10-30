Silverfish Resources legte Quartalsergebnis vor

Silverfish Resources liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silverfish Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.190 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch