Silvercorp Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Silvercorp Metals lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.37 CAD. Im letzten Jahr hatte Silvercorp Metals einen Gewinn von 0.110 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70.44 Prozent auf 192.0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 112.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch