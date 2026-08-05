SilverBox Engaged Merger A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SilverBox Engaged Merger A hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch