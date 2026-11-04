SilverBox Engaged Merger A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SilverBox Engaged Merger A hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 108.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch