SilverBox A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SilverBox A liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SilverBox A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch