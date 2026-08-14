SilverBox A legte Quartalsergebnis vor

SilverBox A liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SilverBox A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.07 USD. Im letzten Jahr hatte SilverBox A einen Gewinn von 0.060 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch