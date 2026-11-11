Silver Spike Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Silver Spike Acquisition präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.77 Prozent auf 38.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42.2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch