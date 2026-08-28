Silver Plaza Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Silver Plaza Group lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Silver Plaza Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.26 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.37 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch