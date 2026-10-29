Silver Plaza Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Silver Plaza Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Silver Plaza Group im vergangenen Quartal 1.37 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Silver Plaza Group 1.38 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch