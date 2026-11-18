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18.11.2026 06:37:00
Silver Pegasus Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Silver Pegasus Acquisition A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silver Pegasus Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0.22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Silver Pegasus Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.060 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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