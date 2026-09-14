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14.09.2026 06:37:00
SILVER LIFE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SILVER LIFE hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20.65 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SILVER LIFE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.09 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen EPS wurden 75.63 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SILVER LIFE 64.64 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.92 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 16.21 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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