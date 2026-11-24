Silver Crest Acquisition A präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Silver Crest Acquisition A 43.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch