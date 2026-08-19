|
19.08.2026 06:37:00
Silver Crest Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Silver Crest Acquisition A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.320 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 16.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.