Silver Crest Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Silver Crest Acquisition A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.320 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 16.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch