Silvano Fashion Group AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Silvano Fashion Group AS hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Silvano Fashion Group AS hat ein EPS von 0.07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.070 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch