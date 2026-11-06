Siltronic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siltronic äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 408.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 350.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch