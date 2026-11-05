Siltronic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Siltronic hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.46 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.290 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 355.4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 300.3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch