WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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16.06.2026 14:32:00
Siltronic-Aktie gibt nach: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
Der Waferhersteller Siltronic hat seine am Vorabend angekündigte Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
"Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung sowohl bestehender als auch neuer institutioneller Investoren", sagte CEO Michael Heckmeier. "Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das Vertrauen in die strategische Positionierung von Siltronic und die langfristigen Wachstumsperspektiven. Mit dem zusätzlichen Kapital stärken wir unsere finanzielle Basis weiter und erhöhen unsere Fähigkeit, unsere strategischen Prioritäten umzusetzen und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg zu gewährleisten."
Die Siltronic-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,05 Prozent auf 95,70 Euro.
Dow Jones Newswires
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