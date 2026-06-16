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Wachstum 16.06.2026 14:32:00

Siltronic-Aktie gibt nach: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Siltronic-Aktie gibt nach: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Der Waferhersteller Siltronic hat seine am Vorabend angekündigte Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

WACKER CHEMIE
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Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, war die Kapitalerhöhung, die als internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt wurde, deutlich überzeichnet. Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order daran beteiligt. Platziert wurden die neuen Aktien zu je 91 Euro, so dass Siltronic ein Bruttoemissionserlös von 273 Millionen Euro zufliesst. Siltronic hatte am Vorabend mitgeteilt, das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens um 10 Prozent gegen Bareinlagen zu erhöhen, und mit dem Erlös das Wachstum unterstützen und die Bilanz stärken zu wollen.

"Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung sowohl bestehender als auch neuer institutioneller Investoren", sagte CEO Michael Heckmeier. "Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das Vertrauen in die strategische Positionierung von Siltronic und die langfristigen Wachstumsperspektiven. Mit dem zusätzlichen Kapital stärken wir unsere finanzielle Basis weiter und erhöhen unsere Fähigkeit, unsere strategischen Prioritäten umzusetzen und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg zu gewährleisten."

Die Siltronic-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,05 Prozent auf 95,70 Euro.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Siltronic
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