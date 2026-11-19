Silla hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2359.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 187.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 94.86 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105.29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch