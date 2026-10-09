Silicon Studio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silicon Studio hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29.31 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silicon Studio ein EPS von -11.280 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Silicon Studio mit einem Umsatz von insgesamt 1.17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch