Silicon Mountains lance CRAM™ - la nouvelle norme de cybersécurité cloud et IT

ZURICH, 7 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Silicon Mountains (GmbH), une société de cybersécurité et de technologie suisse, annonce une restructuration et une injection de capitaux propres avec FORRS Partners (GmbH), une firme allemande de conseils en gestion, et Twin Hills Holdings, LLC, une société de financement par capitaux propres américaine, chacune acquérant une participation de trente-trois pour cent dans la société. Cette restructuration permet à Silicon Mountains d'élargir sa présence à l'échelle mondiale et de se positionner pour desservir des marchés à travers l'Europe et les États-Unis.

À propos de Silicon Mountains :

Silicon Mountains est une société de cybersécurité et de technologie multidisciplinaire fondée en 2011 dont la mission singulière est d'assurer la sécurité absolue des données de ses clients. Silicon Mountains fournit des services de cybersécurité, de cryptage, conseils en IT et financiers à certaines des plus grandes sociétés financières, d'assurance et de dispositifs médicaux du monde. Les éléments de notre logiciel de cryptage sont également distribués partout dans le monde sur une base générique.

SÉCURISER LE CLOUD

Silicon Mountains a développé et mis en œuvre la prochaine génération de normes de cybersécurité. Notre approche de cryptage avancé – CRAM - Cyber Resilient IT AssetManagement™(en attente de brevet) basée sur un cryptage utilisant CASB Centraya®– assure la sécurité des données d'un client à la fois dans les plateformes IT propriétaires et cloud tierces de sorte que le client est le seul à posséder les clés pour déverrouiller et voir les données. Avec CRAM™, le client est le seul à communiquer avec son infrastructure IT ou à diriger les actions. La possibilité d'une porte dérobée tierce est exclue. Il n'y a aucune entrée pour les pirates. Il est impossible pour les fournisseurs de cloud de déchiffrer les données de nos clients. Et, dès que les données sont cryptées, ni Silicon Mountains ni aucun autre fournisseur ne peut voir autre chose que les données cryptées car seul le client en possède la clé.

CRAM™ est un logiciel de cryptage révolutionnaire basé dans le cloud et une conception de gestion qui répond aux exigences de divers business models et plateformes règlementaires en matière de sécurité. Parmi ces derniers figurent des établissements de soins de santé, des fabricants, des cabinets juridiques, des banques d'investissement et commerciales et des agences gouvernementales.

Notre équipe de recherche travaille pour étendre la portée de CRAM™ afin de couvrir tous les appareils connectés à l'internet d'un client, même les « appareils ménagers » tels que des fours à micro-ondes, les distributeurs automatiques, les thermostats et diverses cartes d'identité d'accès qui sont rarement protégées par un logiciel anti-virus. Cette initiative étendra la couverture fonctionnelle à tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris des couches protectrices autour des dispositifs de points d'identité tels que les portables, les dispositifs médicaux et les points d'extrémité habituels.

Le logiciel CRAM™ actuel crée une solution permanente aux problèmes créés par des plateformes de technologie classiques et les cyber menaces internes et externes, éliminant la nécessité pour les fournisseurs d'IT institutionnels d'attribuer des ressources significatives à des outils de contre-mesure de cybersécurité afin de répondre à des attaques sophistiquées en évolution constante.

CRAM™ de Silicon Mountains considère les menaces actuelles, la technologie patrimoniale, les contraintes budgétaires, les mandats règlementaires et les considérations en matière de ressources humaines pour fournir une solution de cyber résilience robuste. Silicon Mountains a changé la donne en devenant un leader mondial dans le développement et la mise en œuvre de solutions de cybersécurité durables.

Contactez Silicon Mountains :

Silicon Mountains compte désormais des bureaux à Zurich, en Suisse ; Munich, en Allemagne ; Birmingham, dans l'Alabama et Amherst, dans le Massachusetts.

Centraya® est un produit CASB de cryptage d'e3 CSS AG.

