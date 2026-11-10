Silicon Labs Swings To Q3 Profit

(RTTNews) - Silicon Laboratories Inc. (SLAB) on Tuesday reported a return to profitability in the third quarter, supported by broad-based revenue growth and strong demand across several end markets.

For the third quarter, net income was $8.9 million, or $0.26 per share, compared with a net loss of $9.9 million, or $0.30 per share, in the year-ago quarter.

Revenue increased 22% to $250.9 million from $206 million a year earlier. Industrial and Commercial revenue rose 20% to $141 million, while Home and Life revenue grew 24% to $110 million. Medical revenue increased 48% sequentially and more than 300% year over year to a new quarterly record.

On an adjusted basis, earnings per share were $1.05, up 228% over the comparable period last year.

Silicon Labs suspended its forward-looking guidance pending its announced acquisition by Texas Instruments.